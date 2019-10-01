今年腸病毒71型感染病例已達333例創下4年來新高，疾病管制署今（1）日公布新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，個案是北部5歲女童與南部2歲男童，兩人都是併發腦炎，南部男童一度心肺衰竭命危，目前仍在住院治療中。

上周(9月22日至9月28日)國內腸病毒門急診就診共計2萬980人次，較前一周下降7.7％，仍處2萬人次就診的流行高峰期，其中台灣中南部下降較為明顯，北部與東部疫情持平。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周全國停課的班級數再創新高，達到264班高於上周的258班，預估10月上旬還會在高峰期，要到10月中、下旬才會脫離高峰。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增2例腸病毒重症的北部5歲女童與南部2歲男童，分別在8月31日、9月13日發病，症狀包括發燒、嗜睡、嘔吐、疱疹性咽峽炎、肌抽躍等，經通報檢驗均確診為腸病毒71型感染併發腦炎。

北部5歲女童因幼兒園的同班同學曾經感染腸病毒，還好她已康復出院；而南部2歲男童一度心肺衰竭命危而送進加護病房、目前仍在住院治療中，顯示年紀愈小、重症病況愈嚴重。

今年國內已有333例腸病毒71型感染個案，創下2016至2018年同期新高，林詠青指出，這2例再度印證5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，而且腸病毒71型引起的重症病程變化快，務必留意受感染小孩的病情變化。

今年以來國內已經累計42例腸病毒併發重症，以感染腸病毒71型的33例最多。林詠青呼籲，家中有幼兒的照顧者應加強手部衛生及做好環境消毒與通風，一旦發現幼兒有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫。

(中時 )