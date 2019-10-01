宜蘭南方澳大橋驚倒塌，目前已有10人送醫（1名為台籍油罐車司機），現場預估還有6名外籍漁工受困，內政部長徐國到場指揮，目前漁船已經拖出，將準備開挖甲板搜尋，他指出，上午傳出還有漁工敲打甲板聲音，希望能有好消息。
徐國勇表示，第一時間空勤總隊出動黑鷹直升機，以及國軍水下搜救大隊已在水下搜救，並已經救出10名民眾送醫，他也澄清確認為先是橋梁斷裂才會造成油罐車滑落，因第一時間資訊紊亂，最早回報總統的資訊為油罐車起火造成斷橋。
徐國勇說，10名送醫商會中有9人為印尼、菲律賓移工，其中2人傷勢較重，目前救人第一，仍在港口尋找有無其他漁工受困，根據船東預估還有6名外籍漁工受困，應無大陸籍漁工，目前已經拉撈起漁船，正準備破船開挖甲板，尋找失聯漁工下落。
目前在搜救人員開挖甲板後，已順利救出一名外籍漁工。不過仍有5人尚待救援。
(中時 )
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