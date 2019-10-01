法務部(陳志賢攝)

行政院長蘇貞昌昔日「愛將」、前內政部政務次長顏萬進，因涉及北投纜車貪汙案遭判刑13年確定，2014年2月入監服刑後，法務部矯正署日前核准假釋案，他今天出獄，24小時內須至宜蘭地檢署向觀護人報到。

顏萬進被控於2006年向北投空中纜車BOT案業者儷山林開發公司負責人郭銓慶中收賄120萬元、侵占郭銓慶捐給民進黨500萬元政治獻金，及收取復興航空30張機票共4萬8900元，另以私人飲宴發票與時任台灣證券交易所董事長吳乃仁聯手以證交所公款核銷13萬元。

顏萬進所涉4案中，侵占民進黨政治獻金、詐取證交所公款2案，高院2008年定應執行徒刑10月。另北投纜車案收賄、收受機票2案，最高法院2013年11月判決顏應執行12年6月徒刑，褫奪公權8年確定。最後顏所涉4案合併應執行13年徒刑。

2014年2月，北檢因顏萬進的戶籍設在宜蘭，囑託宜蘭地檢署代執行。2月11日顏向宜檢報到，在宜蘭監獄服刑，他2016年6月獲准到八德外役監服刑。

法務部矯正署今年9月20日核准顏的假釋案，高院24日也已裁定付保護管束，獄方今早收到保護管束命令，顏已出獄。

(中時 )