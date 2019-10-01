高雄直播主連千毅之亂後續，繼高雄地院於9月23日對他裁定羈押禁見後，高雄警方於9月25日運用「第三方警政」策略，結合高雄市政府經發局、工務局、保二總隊等單位，直搗連千毅的總部「蘭庭國際公司」，展開聯合稽查，藉此宣示打擊犯罪的決心。

左營警分局1日指出指出，連千毅與寵物店直播主鄭又仁引發一連串街頭大亂鬥。警方對此剷除犯罪根源，結合市府各業管機關至左營區華夏路蘭庭國際公司展開聯合稽查，現場除查扣疑似仿冒國際精品皮包、皮帶、手錶、眼鏡、鏈子等商品，全數扣回鑑定、釐清。

警方還發現保健食品、保養品等渉有違反衛生法規之嫌，初步判斷是連姓直播主直播商品，相關單位將進一步調查，釐清該些商品有無觸法。

同時，稽查人員也發現該建築物多處擅自增建或違建，主管機關工務局後續將針對該違法增建部依法裁處。

警方表示，將持續運用「刑罰與行政並行」手段，徹底瓦解該不法公司，以達到向上溯源、向下刨根、斷絕金援，瓦解聚合組織，展現市政一體及中央地方合作，打造安居樂業的宜居城市。

(旺報 )