一邊一國行動黨在今推出第一波候選人名單，就鎖定黨的園丁總統阿扁的故鄉「台南」，對決民進黨參選人林宜瑾；一邊一個行動黨表示，這顯示「我們是玩真的」，「我們不是大綠、不是小綠，我們就是正綠！」

一邊一國行動黨指出，他們將在台南第四選區正式參戰的一邊一國行動黨候選人林志文，林曾擔任過民眾日報、東森新聞報台南市特派記者，及民進黨直轄市台南市黨部副執行長兼媒體發言人，2004年陳水扁總統台南市競選總部文宣部主任，更是直轄市台南市長賴清德競選總部諮詢顧問，無論是政治或社會經歷豐富完整，相當令人期待。

一邊一國說，第四選區為今年新劃設選區，並無現任立委。在今年初的民調，最終民進黨內的初選是由新潮流的新人林宜瑾勝出，將代表民進黨對決國民黨的林燕祝「女力對決」。但一邊一國行動黨此次推派實力相當堅強的原民進黨台南市黨部文宣部主任，同時也擔任過賴清德競選總部諮詢顧問，實力不容小覷，恐怕對林宜瑾的選情帶來不小衝擊。「我們進入立法院絕對推動必要且應該的改革工作」。

參選人林志文表示，他一輩子在台南，非常了解台南鄉親的聲音，我們要經濟發展、要發展捷運，但是更要顧主權、顧正義，檯面上目前真正重視、真正落實「台灣中國、一邊一國」的路線，只有一邊一國行動黨；更重要的是，阿扁總統政治審判必須要政治解決，這是台南市民絕多數的聲音，絕對要重視。

林宜瑾是前台南市長賴清德的子弟，被一邊一國行動黨視為精神領袖的「園丁總統」陳水扁在先前民進黨總統初選蔡賴之爭時，曾公開支持賴清德，此次一邊一國行動黨派出候選人直接對決林宜瑾恐在地區掀起話題。

(中時 )