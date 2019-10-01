歡慶國際咖啡日，摩斯漢堡推出咖啡優惠活動並推出多款早餐新品。今（10/1）日摩斯咖啡買一送一，10/2日至10/15日兩杯99元。而摩斯漢堡推出的秋季早餐新品則為：「義式培根歐姆蛋堡」與「芋泥火腿黑糖吐司」。另外，即日起並開始供應全新湯品「豚汁蔬菜湯」。

為迎接光輝10月，10月到摩斯漢堡消費單筆滿額，並能獲得美味分享券一張，多款好食材經典商品優惠價59元起。

摩斯早餐新品「義式培根歐姆蛋堡」，每份訂價70元，自即日起每天上午5點供應到上午10點半。此全新口味蛋堡是用石板直火烤焙的歐式麵包，夾入滑順歐姆蛋與香煎培根，搭配每日手洗的新鮮蔬菜，再淋上義式經典奶油培根醬，標榜每一口都吃得到摩斯的堅持與用心。

每個50元的「芋泥火腿黑糖吐司」也是即日起每天上午5點供應至上午10點半，作法是用柔軟Q彈的黑糖吐司，抹上大量帶有顆粒感的香濃芋泥，不添加色素與香料，真實呈現芋頭自然風味，夾入摩斯經典火腿片與爽脆萵苣，摩斯標榜真材實料，味道甜中帶鹹。

每天上午10點半以後供應的「豚汁蔬菜湯」每份50元，作法是以豬五花肉炒香並帶出甜味，再將柴魚熬製的湯底，加入味醂、米酒及國產黃金麥味增調味煮製而成。

(工商 )