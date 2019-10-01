宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋是亞洲第一雙叉式單拱橋，全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位就在蘇澳，1日上午崩塌、轟然墜海，造成至少20人傷亡，總統蔡英文原定下午要到台中拜訪科技公司，再到彰化和美鎮和福興鄉訪視百歲人瑞，中午過後已經臨時取消了。

蘇澳拱橋崩塌墜海，震驚視聽，這座橋的主要造型是單拱頂拱造型，全電焊拱橋，橋長140公尺，橋寬15公尺。淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺，屬於耐候性高強度低合金鋼，鋼板數量1535噸、採用11種鈑厚，工程歷時兩年半，1998年6月20日完工，工程造價2億5仟萬元。

蘇澳拱橋轟塌已經至少造成20多起傷亡了，還再搶、搜救當中，原訂下午4點15分，總統蔡英文要拜訪和美鎮大霞里和傍晚5點10分，福興鄉西勢村兩位百歲人瑞也臨時取消了，改由副總統陳建仁前往，縣長王惠美陪同。

(中時 )