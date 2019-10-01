根據路透社/易普索今天公布的民調，認為美國總統川普應遭彈劾的美國人比例，在過去一週增加8個百分點，有愈來愈多人知道川普涉嫌施壓烏克蘭抹黑他的最大民主黨政敵拜登。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）9月26日到30日進行的民調發現，有45%的成人認為共和黨的川普「應該被彈劾」，而上週的類似民調結果為37%。另有41%說不應彈劾川普，有15%表示「沒有想法」。

有74%的民主黨人認為川普應該被彈劾，在過去一週增加了8個百分點；共和黨人中則有13%表示支持彈劾，增加了3個百分點；無黨派人士比率維持37%不變。

這項針對2200多名美國成人的民調發現，34%的民眾本週聽到「很多」關於川普在電話中施壓烏克蘭的「電話門」新聞，約是上週關注「電話門」人數的兩倍。另有30%表示，他們聽到「一些」關於這起醜聞的指控。

(中央社)