劍湖山度假大飯店內的蔚藍西餐廳推出國慶豐富美食。(劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真)

劍湖山度假大飯店內的和康涮涮鍋推出國慶優惠。(劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣古坑鄉劍湖山世界迎接國慶4天連假，身分證字號有「1」或「0」，優惠299元入園，12歲以下兒童可享政府秋冬旅遊補助費入園，同行的阿公阿嬤也可獲門票299元優惠。劍湖山度假大飯店則推出二人同行1010元享用蔚藍西餐廳的優惠價，CP值超高。

劍湖山世界在今年最後一波連假擴大優惠方案，身分證字號有「1」或「0」，入園只要299元，適合祖孫、親子同遊同樂，驚險刺激的擎天飛梭、挑戰地心引的G5飛天潛艇、飽覽雲嘉彰投平原風光的幸福摩天輪，水樂園造浪池戲水、漂漂河悠游、驚險刺激的尖叫無底洞、大碗公等水上遊樂設施，尤其水樂園在國慶連續假期後將暫時關閉，想戲水的人要保握今年最後時機。

劍湖山世界表示，12歲以下兒童憑證件由家長或老師陪同，就能免費暢遊主題樂園；同行的家長或老師可享499元入園遊惠。

劍湖山渡假大飯店則推出「雙十雙食 優惠雙拾」的餐飲優惠。2人同行享用蔚藍西餐廳午餐，只需「1010元」（服務費以原價計算）；10月10日前預訂在7樓禪園中餐廳用餐，免1成服務費；7樓和康涮涮鍋，每桌開2鍋以上，就送蛤蠣1盤；此外，1樓便利店、2樓JR小舖，除了特價品、PG包款外，都可享「滿千折百」的購物優惠。

劍湖山渡假大飯店也配合政府秋冬旅遊補助專案，即日起至12月31日，推出一泊二食（早晚餐）加主題樂園入園門票，每人只要2399元（原價每人2899元），每房還加送200元館內消費抵用券乙張、夜市消費券乙張；並有豐富的台灣咖啡節小旅行，享受手沖咖啡的美味。

連假館內還有「國旗翻牌對對碰」活動；10月1日起至10月31日，只要遊客以萬聖節裝扮，在飯店以兩人一組在臉書貼文，並留言分享、tag好友，獲得最多按讚數的前3人即可獲得不分平假日的晚餐券各乙張。

(中時 )