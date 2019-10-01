今日國民黨籍立委陳宜民在立法院針對網軍、募資爭議，質詢行政院長蘇貞昌，最後也說出重話，如果違法罷免都可以變成一個「生意」，那麼明年不管誰當選總統，是否都可以比照辦理，用募資來斂財？

其中陳宜民特別提到過世滿周年的大阪辦事處前處長蘇啟誠，質疑只要是韓粉在網路有過激的行為都找的到人，但蘇啟誠案全天下人都知道是民進黨網軍，卻根本沒有辦法。

陳宜民表示，根據PTT的IP紀錄顯示，謝長廷前幕僚楊蕙如顯然涉有重嫌，在蘇啟誠過世前兩天，楊蕙如的帳號還一起在網路上「帶風向」，當時有網友質疑謝長廷做不好，沒多久暱稱「idcc」的網友貼文，指謝長廷根本管不了大阪辦事處，還罵大阪辦事處黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責，過了一年至今，這個案子完全沒有下文，民進黨怎麼好意思說是「中國網軍」影響台灣政治？

另外，陳宜民同時質疑，農委會主委陳吉仲臉書說是用「自己的錢」經營，但答詢時卻完全說不出來聘僱幾位小編經營，連自己有五位小編都不知道，相當詭異。另外也詢問蘇貞昌院長，臉書是用自己的錢或基金會的錢經營，蘇院長並未回答。

最後，陳宜民質疑目前針對高雄市長韓國瑜的罷免案明顯違法，質詢蘇貞昌院長，「用募資平台遂行政治目的是否適當」，蘇院長也公開回答「不妥」。經查，公職人員選舉罷免法第75條載明，就職未滿一年者，不得罷免，但「wecare募資專案」卻拿了616萬揚言罷免韓國瑜，實質上與民進黨立委余婉如的生態綠配合，賣的「覺醒咖啡」也比生態綠網站還要貴，質疑罷免韓國瑜的專案是「假罷免真斂財」、「罷免是門好生意」。

(中時 )