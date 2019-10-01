南方澳跨港大橋崩塌，公路總局第四區工程處表示，大橋由宜蘭縣政府興建，並交由港務局蘇澳辦事處維護，由於崩落的橋梁堵住航道，公路總局會協助航港單位疏通航道，但何時能清除時間仍未定。

南方澳的船隻出海都會經過跨港大橋，因米塔颱風過境，漁船都躲進港內防範颱風，估計有800艘船隻受意外影響無法出海作業。

(中時 )