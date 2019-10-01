南方澳跨港大橋崩 漁民航道受阻 15:242019/10/01 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因跨港大橋崩塌堵住航道，漁船受到影響無法出海作業。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳跨港大橋崩塌，公路總局第四區工程處表示，大橋由宜蘭縣政府興建，並交由港務局蘇澳辦事處維護，由於崩落的橋梁堵住航道，公路總局會協助航港單位疏通航道，但何時能清除時間仍未定。 南方澳的船隻出海都會經過跨港大橋，因米塔颱風過境，漁船都躲進港內防範颱風，估計有800艘船隻受意外影響無法出海作業。 (中時 ) #大橋 #航道 #南方澳 #港大 #總局 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風襲台 公總曝九大危險路段 11:362019/09/29 生活 929台港大遊行 台北場破萬人 17:282019/09/29 政治 何韻詩遭潑漆 林昶佐要求檢警查統促黨組織犯罪 18:382019/09/29 政治 3處公路預警性封閉 最快明早開放通行 14:192019/09/30 生活 南方澳跨港大橋崩塌 橋齡曝光了 11:132019/10/01 生活 南方澳跨海大橋倒塌 漁民：長期載運消波塊 11:262019/10/01 社會 恐怖！海巡直擊橋塌瞬間 彷彿地震來襲 11:542019/10/01 社會 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ 13:062019/10/01 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 風格 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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