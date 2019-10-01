北捷爆出捷運站長竟下令叫清潔工回收衛生紙讓旅客使用，還傳出民眾使用後發炎的離譜情形。（陳俊雄攝）

北捷爆出嚴重的公共衛生弊端！捷運頂溪站有員工出面指控，站長命令員工將廁所衛生紙回收後，重新捲成一整捲衛生紙給遊客使用，甚至還傳出民眾使用後發炎狀況，其他捷運站也有類似情形。捷運局表示將會徹查嚴令不得有類似情形再發生；衛生局疾管處則表示，確有可能造成感染到疾病

台北市議員徐立信在議會質詢北捷時，爆出捷運頂溪站有員工爆料指出，站長為了省公帑，居然命令站內的清潔工回收使用後的捲筒衛生紙後，把半筒的衛生紙重新捲成一筒，供不知情的遊客使用。

徐立信還出示一張站長公告，站長在紙上寫著「即日起，職員區＋保全＋清潔的衛生紙用「全新的」，廁所收下的會處理好再『還』給旅客用，如此比較安全比較衛生，也請大家協助，勿浪費，謝謝！！」

徐立信詢問捷運官員，衛生紙會用在哪些地方？市府官員含蓄回應，是使用在「剛使用過的器官上」，讓列席官員也私下竊笑。衛生局則指出，使用回收的衛生紙是否會感染疾病，要看疾病是透過什麼途徑感染，但確有可能因此傳染腸病毒。

北捷總經理顏邦傑對此回應，廁所內衛生紙若剩一點就會拿出來換，避免廁所內沒有衛生紙的狀況，但衛生紙一定是全新供給旅客。她認為，這起案例是站長個案因素，捷運規定不是這樣，髒了就會丟掉不會捲起來在使用，顏邦傑也承諾在20天內徹底檢查了解。

(中時 )