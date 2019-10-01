軍聞社利用空拍機詳細記錄斷橋實況。(軍聞社提供/戴志揚台北傳真)

宜蘭南方澳大橋崩塌，3漁船遭橋面重壓沉入水底。(圖/海巡提供)

南方澳大橋今早突然崩坍，驚悚畫面讓人怵目驚心，大橋坍塌原因為何，目前正在調查中。不過有知情人士透露，近年負責維修的工程顧問公司，早就發現大橋鋼索嚴重鏽蝕，同時橋上多個連接處都曾遭撞擊，有安全疑慮，並曾多次向港務公司提出這些問題，但港務公司卻一直沒有回應。

南方澳大橋上午突然坍塌，台灣土木工會技師馬宏琳表示，從影片研判發現橋中央偏右邊第6條鋼索「鬆脫」影響重力分配，造成橋樑鬆動掉落，至於鬆脫原因是否為斷裂，都還有待進一步調查釐清。

此外，健行科大非破壞檢測研究中心曾在2014、2016年時受宜蘭縣政府委託檢測過大橋，中心教授陳明正表示，當時發現有鏽蝕的狀況，不過沒有這麼嚴重，後續保養等狀況屬於港務局負責，就不清楚了。

知情人士爆料，近年負責維修的工程顧問公司，早就向港務公司反應南方澳大橋鋼索鏽蝕、連接處遭撞擊等安全問題，但港務公司卻沒有回應。若港務公司真的「知情不理」，對於這次坍塌事件，恐難辭其咎，目前已有立委要求港務公司要進行專案報告。

(中時電子報)