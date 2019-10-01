南方澳斷橋 蘇允賠償受災漁民居民

南方澳今天驚傳斷橋，車輛及漁船都受到波及，也有人員落水，軍警消正在現場搜救中。行政院長蘇貞昌表示，對於因此而受到相關損害或收益減少的漁民，或者相關商家、住戶，我們都會給予合理的補償。

蘇貞昌也指示由交通部主責成立專案小組來查明原因、查究相關責任，對於這個現場，希望儘快處理善後，讓橋能夠以最短的時間再興建。

蘇貞昌表示，現場已經立即派各單位搶救，包括警消醫護，甚至空勤和國防部水下工作隊，都進行第一時間的搶救，目前已經救出10個人，都在各醫院盡力醫護中，預估水下還有6個人，現在還在進行搶救，相關原因我們會查明，如果有責任一定會追究，現在最重要的就是減少損害、搶救人員，加上最好的照料。

蘇貞昌也指出，因橋體斷落以致於阻礙航道出入，對於相關漁船不能進出，一定在最快的時間排除航道障礙，讓漁船能夠出海，對於已經出海漁船要回來卸貨，會緊急啟用旁邊的商用碼頭供漁民卸貨。

(中時 )