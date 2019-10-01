時代力量今日下午召開黨部決策會議，會後由時力新北市黨部主委陳志明主持記者會，陳志明表示，已和台北市第七選區(南松山、信義區)立委擬提名人陳雨凡律師溝通，確認陳雨凡失去參選意願，未來時力中央會盡全力支持各地提名候選人。

陳志明表示，今日僅只討論陳雨凡的選情，至於其他選區並未提及。另有媒體提問，未來時力立委提名人是否將持續與民進黨各區提名人進行協調？陳志明表示，各黨之間在選務上的合作，未來都將以黨的角色進行對談。

(中時 )