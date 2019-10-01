失去參選意願 時力陳雨凡退選北市第七選區立委 15:272019/10/01 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日時代力量會後記者會照。(吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量今日下午召開黨部決策會議，會後由時力新北市黨部主委陳志明主持記者會，陳志明表示，已和台北市第七選區(南松山、信義區)立委擬提名人陳雨凡律師溝通，確認陳雨凡失去參選意願，未來時力中央會盡全力支持各地提名候選人。 陳志明表示，今日僅只討論陳雨凡的選情，至於其他選區並未提及。另有媒體提問，未來時力立委提名人是否將持續與民進黨各區提名人進行協調？陳志明表示，各黨之間在選務上的合作，未來都將以黨的角色進行對談。 (中時 ) #時代力量 #陳雨凡 #台北市 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 費鴻泰小心！泛綠整合完成 陳雨凡宣布退選 11:242019/09/27 政治 《翻爆午間精選》親民黨副市長惹議 柯P：看人不看黨 11:522019/09/27 政治 陳雨凡退選挺許淑華 時力不知情！ 13:012019/09/27 政治 礦工之子當醫生階級反轉？家長聯盟：置礦工於何地 16:412019/09/30 生活 政治熱門新聞 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 一邊一國玩真的！扁故鄉參戰確定 - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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