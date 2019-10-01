介壽國中位於角板山，學校沒有實驗室、音樂教室等專科教室，只有一般教室。 （張姚宏影基金會提供／廖德修傳真）

為了讓偏鄉孩子安心就學，張姚宏影社福慈善基金會（張媽媽慈善基金會）推出「圓夢助學」計畫，108學年度提供500名偏鄉國中學生，每人6千元助學金，共300萬元，協助他們獲得更好的發展機會。

張媽媽基金會9月24日走訪桃園市復興區介壽國中，並由日月光文教基金會總監林浚南代表張媽媽基金會，頒贈15位同學每人6千元助學金。對於張媽媽基金會的用心，介壽國中校長傅美琴非常感謝。介壽國中位於角板山，只有一般教室；最近爭取到經費，正在蓋組合屋，除做為多功能教室，也可做為住宿生用餐地點（目前在走廊擺置桌椅用餐）。

傅美琴表示，學校約160位學生，9成2是原住民家庭，家長大都打工、務農，隔代教養多。全校4分之3學生無力支付午餐費用，經濟弱勢明顯。6千元對城市小孩可能微不足道，在偏鄉孩子眼中卻是不小的鼓勵。獲得助學金的小嵐（化名）激動表達感謝，她說，家裡環境不好，沒零用金、常沒錢搭車、沒錢吃早餐，假日要去大溪老街打工賺生活費；有了這筆助學金，可以一陣子不再擔心。

9年級的小柔也說，助學金讓她可安心把精神放在功課；長大有能力時，也要像張媽媽基金會一樣回饋社會。小瑞家裡種果樹，假日除了去果園幫忙，還會去墳地打工賺零用金。小瑞及小柔住拉拉山部落，是所謂的「後山」，搭公車到學校要1個半小時。其他還有住羅浮、小烏來等「中山」地區的同學，學校爭取教育局補助並向外募款，提供住宿兼三餐；約3分之1學生住宿，學校也安排老師課後輔導。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村表示，基金會看到並了解偏鄉孩子的困境，自108學年度推出「圓夢助學」計畫，贈予助學金，希望扶偏鄉孩子一把。

張媽媽基金會的「圓夢助學」計畫，第1年先在桃園、南投及高雄共43所偏遠國中試辦，其中桃園5所、南投21所、高雄17所，並依學校偏遠屬性等因素，提供不同助學金名額，由學校推薦並統一向基金會申請，基金會代表親赴學校頒贈或透過學校轉贈助學金。今年度共提供500個名額，每位6千元，共300萬元，頒贈活動會在11月中旬完成。

汪渡村表示，「圓夢助學」計畫除提供助學金協助偏鄉孩子，也希望發掘家境清寒但有潛力的學生，追蹤其高中、大學求學情形，適時提供必要協助，幫助其完成學業。而就讀相關科系的孩子，日月光集團未來有需求時亦可協助就業。

(中時 )