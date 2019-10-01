目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。距離意外發生已經超過4小時，仍有漁民受困的原因，除漁船門無法順利開啟之外在早前該船飄出陣陣瓦斯味，基於安全考量，搜救人員被迫先行撤離。

目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。(影片/海巡提供)

不過搜救人員仍是努力搶救，不放棄絲毫的機會。影片中能看見警察與海巡等搜救人員上下一心，將甲板挖開並順利救出一漁工。

目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。(影片/海巡提供)

(中時電子報)