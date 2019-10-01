快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。(圖/海巡提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。距離意外發生已經超過4小時，仍有漁民受困的原因，除漁船門無法順利開啟之外在早前該船飄出陣陣瓦斯味，基於安全考量，搜救人員被迫先行撤離。 目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。(影片/海巡提供) 不過搜救人員仍是努力搶救，不放棄絲毫的機會。影片中能看見警察與海巡等搜救人員上下一心，將甲板挖開並順利救出一漁工。 目前搜救人員繼續努力搶救受困漁船的6名外籍漁工，在3點左右搜救隊傳出好消息，目前已成功救出一名漁工，仍有五人受困於漁船內。(影片/海巡提供) (中時電子報) #搜救 #搜救人員 #人員 #漁工 #漁船 也許您會感興趣 推薦閱讀 城市科大師生研發 智慧兒童安全座椅獲獎 17:412019/09/28 生活 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 搜救受困8漁工畫面曝光 警消與死神搶時間 11:232019/10/01 社會 南方澳大橋新災情 2海巡搜救漁民受傷 13:162019/10/01 社會 又口誤？小英說油罐車造成橋斷被批 府解釋了 13:322019/10/01 政治 南方澳跨海大橋倒塌 外籍漁工8傷5失聯 13:362019/10/01 生活 南方澳大橋崩塌 2海巡人員遭攔油索擊傷 13:512019/10/01 社會 5漁工仍待救 救難人員與時間賽跑 14:142019/10/01 社會 漁船敲窗有反應 「瓦斯味」逼撤搜救人員 14:342019/10/01 社會 更新》搜救人員開挖甲板 順利救出1漁工 15:052019/10/01 社會 社會熱門新聞 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳大橋早有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。