近年來，企業內訓結合運動、公益已蔚然成風！「第二屆晨禎盃」羽球公開賽日前在中興大學落幕，48隊參賽隊伍中，奇美企業、漢翔航空分居一、二名，台塑化與台塑企業則拿下三、四名。晨禎營造總經理王水樹當場將400名選手的報名費、全數捐給十方啟能中心。

晨禎營造內部設立多樣運動社團，意在鼓勵員工以運動紓壓，培養健全體魄，也獲體育署頒發「運動企業」認證。去年首度舉辦「晨禎盃」羽球賽，即獲業界熱烈迴響，今年第二屆晨禎盃羽球賽開放報名後，二週即告額滿。

十方啟能中心執行長魏振豐表示，過往學校建築漏水，晨禎營造主動幫忙修繕，這二屆羽球賽又讓更多人了解十方，他替孩子表達感謝之意。而晨禎營造也大力贊助基層運動選手，例如內埔國小羽球隊，讓小選手能安心打球。

台中市體育總會羽球委員會主委謝震穎表示，感謝民間企業願意支持羽球賽事，「晨禎盃」同時也是他看過最大規模的民間賽事，相信背後付出許多心血。

王水樹則表示，一場賽事最重要的並非主辦單位，而是廣大的參與者，抱著大家的期待，希望來年「晨禎盃」能愈辦愈好。

「晨禎盃」羽球賽採團體雙打制，總獎金6萬6千元，28日早上舉行預賽，下午複賽，最後由奇美企業拿下第一名、漢翔航空居次，而台塑化與台塑企業分別拿下第三與第四名，現場也販售十方啟能中心提供的麵包、飲品、家事皂與防蚊液等，讓各界運動之餘，對該長期投入早療的公益團體，能進一步接觸。

(工商 )