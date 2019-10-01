台灣的咖啡文化已成形，咖啡更與現代人生活密不可分，但你可知道生活在那個區的人最喜歡叫咖啡外送？外送平台「戶戶送」Deliveroo公布答案：是台北市的大安區。

根據「戶戶送」Deliveroo大數據分析，週一的下午四點到六點之間是平台上咖啡下單量最熱門的時段，而拿鐵即是最常訂購的品項，尤其大安區更是外送咖啡量最高的一級戰區。

為歡慶「國際咖啡日」，「戶戶送」Deliveroo也特公佈平台上三間咖啡愛好者一定要知道的好味道，分別是「好滴咖啡」、「N.Y. Bagels Cafe」和「咖啡弄」。今（10/1)日是「國際咖啡日」，咖啡老饕或許可以照建議試試這幾家咖啡。

「國際咖啡日」於2014年3月由英國倫敦國際咖啡組織ICO正式訂於10月1日，邀請全球人民一同慶祝並向咖啡工作者致意。咖啡已成為現代人的生活日常，每天早上一杯咖啡整理思緒，下午再來一杯提神，而咖啡店更是琳瑯滿目，走在街道上也都能聞到陣陣咖啡香。根據「戶戶送」Deliveroo大數據分析，週一最多消費者下單咖啡品項，並集中在大安區，原因為狂歡假期過後需面對接踵而來的工作和學業壓力，因此特需咖啡提振精神，而最容易讓人昏昏欲睡的下午四點到六點間，下單率最高的則是香濃的拿鐵，咖啡的微甜苦澀從口中釋放，瞬間精神飽滿，又是神采奕奕的一天。

(工商 )