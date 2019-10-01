行政院長蘇貞昌在米塔颱風來襲當天上午，竟因無法與花蓮縣長徐榛蔚視訊連線，當場面露不悅說，「現在我要等多久？」立法院國民黨今（1）日召開記者會，痛斥蘇內閣大耍官威，特別是針對藍營執政縣市長，處處刁難、斥責，國民黨團表達嚴厲譴責。

同時，國民黨團質疑，颱風來襲當天，怎麼不見總統蔡英文視察中央應變災害中心？難道心中只有選票？不顧黎民百姓生死？國民黨團呼籲蔡政府防颱、救災沒有顏色，行政院各部會要一起齊心救災，將災害降低到最小，而不是分顏色以待。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府防災有沒有分顏色，從近幾個月來遭到颱風侵襲時，中央防災應變中心開設，蘇貞昌前往主持防災會議時，對藍營執政縣市長的態度，可見端倪。7月丹娜絲颱風來襲時，蘇貞昌嘲諷韓國瑜市長，答應高雄市民要全力顧市政，怎麼還有餘力選總統？ 8月白鹿颱風來襲時，對未聯繫上澎湖縣長賴峰偉而大發雷霆。昨日米塔颱風來襲，蘇貞昌在中央災害應中心，怒批忙於與氣象局連線的花蓮縣長，並動怒：「我要等多久?」

曾銘宗指出，颱風來襲時，地方政府首長站在第一線，最了解地方災情狀況，難道地方父母官要在防災中心等院長電話、視訊？先把地方災情擺一邊嗎？是救災重要？還是等蘇貞昌視訊點名重要？8月8日利奇馬颱風襲台，桃園市長鄭文燦不在台灣，也沒看到蘇貞昌發怒？「蘇內閣防災根本就是分顏色，把中央災害應變中心，變成修理藍營執政縣市長的平台」。

曾銘宗質疑，今年發生多次颱風來襲，怎麼不見總統蔡英文視察災害應變中心？國民黨團質疑蔡英文此刻心中只有選票，完全不關心民眾生命財產的安全和救災相關事宜。看看過去幾任總統，只要台灣發生風災，第一時間都會進駐中央災害應變中心視察，但這幾次風災，都不見蔡英文身影。

國民黨團副書記長童惠珍表示，天有不測風雲、人有旦夕禍福，花蓮縣長徐榛蔚為了花蓮縣民生命財產安全，在約定好的時間裡跟中央氣象局視訊溝通，民眾卻看見蘇貞昌不耐地說：「還要我等多久？」大耍官威的景象，這對花蓮人來說，情何以堪！中央尤其針對國民黨執政縣市長，利用災害發生時「修理」彰顯官威，國民黨團難以認同蘇貞昌把防災中心當選舉舞台的行徑。

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