開場表演邀請到飛影舞蹈工作室演出飛向你飛向我。（陳淑娥攝）

飛影舞蹈團在彩繪會路面拍照。（陳淑娥攝）

16支運用回收雨傘既有傘骨使用纏繞及鉤來製作成降落傘作品。（陳淑娥攝）

以零碼布拼接7個眷村地圖地毯。（陳淑娥攝）

每一條訴說著不一樣的故事。（陳淑娥攝）

台中眷村文化節將於10至13日在清水眷村文化園區登場，今年以「竹籬笆的故事~序曲，起飛」為主題，邀請8個在地社團及中港高中師生，規畫「2019編織共創–起飛的記憶」、「起飛‧降落」主題展，展現眷村獨有文化，現場還有市集、染織手作、眷村美食品嘗、音樂會等活動一籮筐，歡迎民眾踴躍前往。

主辦單位1日辦理宣傳記者會，台中市文化局副局長曾能汀、港區藝術中心主任徐佩鈴、台中市纖維工藝博物館主任郭敏慧等共襄盛舉，活動由台中飛影舞蹈工作室揭開序幕，舞者詮釋象徵老中青三代，世代交替的夢想起飛，為今年眷村文化節熱鬧開場。

曾能汀表示，台中市保存2個眷村，清水眷村文化園區是其中之一，也是榮獲全國13處眷村文化保存區，已連續6年辦理眷村文化節推廣眷村文化，今年活動多元，精彩十分表演，晚上還有「懷舊電影主題舞會趴」，邀請大家一起來重溫眷村美好時光。

今年以「竹籬笆的故事~序曲，起飛」為主題展，包括「2019編織共創–起飛的記憶」、「起飛‧降落」主題展等；其中「2019編織共創–起飛的記憶」由織布玩創意工作室老師陳如萍、吳品慧及楊雅玲共同策展創作，作品以共創出發，需要時間人力，因此透過在地眷戶等近20人，在長達2個月多時間，由老師帶領大家共同編織、發想及完成。

港區藝術中心表示，「2019編織共創–起飛的記憶」作品有3大部份，包括「風的記憶」－7條各達12至13公尺的編織共創作品；「起飛」－16支運用回收雨傘既有傘骨使用纏繞及鉤來製作成降落傘作品；「眷村聚落」－以零碼布拼接七個眷村地圖地毯，屋內上方作品「開支散葉」，從過去歷史，展望未來。

同時也與台中市纖維工藝博物館共同合作，展出「編織雲」作品，運用最基本的編織技法，還有代表自然的三原色，交織錯落，變化出各種可能性。

另一個「起飛.降落」主題展，則邀請翁國凱策展規畫，以清水眷村獨特空軍發動機製造廠及降落傘修製廠後勤背景為主軸，透過歷史影像、生活物件及參與式的集體創作，帶領民眾一起穿越時光迴廊，找尋眷村記憶。

港區藝術中心指出，活動首日將播放最經典紀錄片「劉必稼」，讓民眾認識以紀錄老兵為內容的台灣首部真實電影。另外，11日也將播放楊佈新導演的「黑貓中隊」等，歡迎大家共襄盛舉。

(中時 )