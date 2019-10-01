中信兄弟選手「恰恰」彭政閔，29日從中華職棒引退，正式結束19年的選手生涯，儀式上讀出一番引退宣言，更是惹哭不少球迷，對此金鐘視帝吳慷仁也PO文表示看到淚崩，更向恰恰喊話：「不打沒關係，你當教練啦」。

吳慷仁表示看著彭政閔引退儀式，加上一番感人的引退宣言，讓他直呼：「一朗退休的時候也沒哭成這樣」，此外更表示鈴木一朗和彭政閔，不僅都是能力值很強的球員，就連精神也很像，特別是對棒球的熱情的堅持，一晃眼就是十幾年，尤其站在打擊區更是傳達出「我要贏」的目光，讓吳慷仁表示投手看了都會退避三舍，而這也是大家印象中那個穿著黃色球衣，來至火星的「恰恰」彭政閔。

吳慷仁臉書全文。（圖／吳慷仁臉書）

最後吳慷仁也不忘向恰恰喊話：「不打沒關係，你當教練啦」，這也讓許多球迷心有戚戚焉表示：「恰式精神永留心中，永遠的中職先生及台灣隊長」、「繞壘就好像看著人生走一遭，讓人十分感動」、「真的催淚，他真的是用生命在打棒球愛棒球」。

(中時電子報)