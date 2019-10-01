宜蘭南方澳跨海大橋今日坍塌，國民黨籍立委柯志恩在立法院質詢時質疑，目前橋梁維修率才75.6％，剩下24％大家每天通行時怎麼辦？因此她要求交通部應提高到100％，交通部允諾將予以加強。

柯志恩指出，今年2月監察院針對全台橋樑維護狀況提出糾正，認為目前評鑑結果不完整，交通部那時根據監察院的糾正，宣稱要在網路上公布所有橋樑評鑑的結果，她請問交通部時隔8個月是否有做？

交通部次長王國材宣稱交通部有在做，所有老舊橋梁都有納入資訊管理系統，本次發生事故的橋是1998年建的，21年了比較老舊。

柯志恩進一步表示，監察院今年2月時還指出，2017年縣市政府維護管理績效是有提升，檢測率從99.9％提升到100％，但維修率僅由66.1％上升到75.4％，維修率不到100％ 橋是每天要走的，而且當時監察院點出南投、彰化、雲林、花蓮橋梁維修率偏低，宜蘭不在糾正名單中卻仍發生問題，交通部未來怎麼處理？維修檢測請務必做到100％

王國材回稱因為全國老舊橋梁很多，交通部做法是危險的會先做，有排成。但柯志恩質疑南方澳這條橋沒有被政府列為危險的都斷掉了，其他橋大家當然會擔心。王國材同意會加強維修頻率縮短時間。

(中時 )