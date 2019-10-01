羅霈穎偏好吃西餐，現場徵玩伴。(圖／年代提供)

59歲羅霈穎（羅姐）近日和蔡頭一起上節目，不僅誠意十足大秀東西半球，還透露維持凍齡美貌的秘訣，自傲進廠維修多次但「通通不用錢」，並現場誠徵「母子戀」，語出驚人表示，「我要找玩伴，不是找來談戀愛的」！

羅霈穎穿上深V小禮服現身《MUCH金點秀》，辣秀東西半球，59歲身材依舊火辣，不過主持人張秀卿一看到她，就劈頭問「妳又去哪裡整了？」她也大方回應「我最近沒有去整，明天要去」，並坦承割過雙眼皮、電波拉皮手臂、肚子、大腿及臀部，但堅稱鼻子是真的，至於全身上下都有「保養」，費用是否超過5百萬？她也自傲說「通通不用錢」，原來都是用廣告交換而來的。

而羅霈穎和蔡頭認識超過30年，怎麼沒來電？羅霈穎表示「我們兩個還沒脫光光，就笑倒在地了」，蔡頭也有自知之明自己不是她的菜，因為她喜歡的條件是「要帥要高要陽光」，羅霈穎也現場徵友，語出驚人說「我要找玩伴，不是找來談戀愛的」。

她表示年輕時都忙工作，趁現在還玩得動，所以要找大學剛畢業的社會新鮮人，「要介於剛畢業不用上班的，才可陪我出去玩」，而偏好吃西餐的她，還自虧「台灣人躲過一劫」！

(中時電子報)