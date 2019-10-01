伊甸基金會從1日起至31日底在國立台灣歷史博物館共同推出「聽我說說畫，我有一個夢」2019伊甸智青創作展，展覽透過多元媒材的應用，呈現心智障礙青年們獨特的內心世界及想要表達的想法，並由智青為現場來賓進行導覽。

此次展覽共有「請看我」、「我有一個夢」與「台史博陪我圓夢」等3個單元。其中，「請看我」由智青透過各種媒材，創作出自我認知的我，當中更包含全盲的心智障礙青年，用觸摸的方式創作出「我的樣子」；「我有一個夢」述說著智青的內心世界，心智障礙者與大家都一樣擁有夢想，想要實現夢想，但因認知、表達上的困難，難以說出自己的夢想，透過創作努力地表達我有一個夢，也希望有您的傾聽。

此外，為讓身心障礙青年更進一步實踐自己的夢想，伊甸基金會還將於11月2日在台南文化中心盛大舉辦「第六屆無障礙生活節」公益園遊會，現場由智青們擔任小小老闆，與民眾互動做生意，一圓開店老闆夢。

提供創作展出的智青們說，「很多時候，很多人可能覺得我甚麼都不懂。但是，我也有我自己的想法，我想說說話，我也想聊聊心事，我也有夢想想要實現，你願不願意聽一聽呢？」於是，萌發了聽我說說「畫」的構想，在創作期間和同儕、社工、教保員老師腦力激盪，希望可以把智青最真實誠摯的想法透過作品表達出來。

參展智青沈冠翰從小就看不見，還要克服智能障礙的學習困難之外，在黑暗世界中仰賴觸覺、聽覺來感之外在的一切，「從小我就聽到別人可以畫自己，我也想畫出自己的臉，教保員老師帶著我先摸摸自己的五官、用可以觸摸的材質來讓我認識臉的形狀，原來我的臉長長的、眉毛粗粗的，你們看我畫得像不像？」，冠翰開心地分享自己的自畫像，雖然在創作時顏料沾的滿身滿臉都是，但也透過多感官的創作體驗，促進感知能力的發展。

(中時 )