受電商崛起、閱讀電子書等消費習慣改變，近期不少老字號實體書店紛紛歇業！台中日曜天地OUTLET為讓廣大書迷再次感受翻閱實體書的閱讀魅力，邀請「金石堂」與「時報出版」首度聯手出擊，10月4日至10月20日舉辦「回頭書折扣祭」，現場超過15萬本回頭書，祭出全面下殺6本500元；10月4日首日更加碼送出限量100名200元購物金！

日曜天地表示，儘管閱讀的方式越來越多樣化，但翻閱實體書的閱讀習慣仍受到大部分書迷的喜愛，回頭書折扣祭除了有文學、旅遊、生活等書籍之外，小孩最愛的繪本、故事書、文具等等全都應有盡有，而熱門新書一律79折起，種類相當豐富，適合親子共讀共玩，一起挖寶文具生活小物！

什麼是回頭書呢?日曜天地表示，在一般書店裡，有為數不少的書籍，在搬運過程受到輕微折損，或是在陳列期間翻讀、日曬造成小瑕疪而被退回，又或者在出版販售一段時間後，卻因各書籍銷售量不一，不一定都能全部賣掉，所以退回出版社，統稱回頭書。如果民眾享受閱讀的樂趣勝於書封外包裝是否完美，如果你沉溺每一本書籍帶來的感動，回頭書將是CP值很高的選擇！

值得一提的是，日曜天地祭出千元購物金，於開賣（10/4）首日11:30舉辦瘋狂疊書樂，只要在指定時間內將書籍疊至最高即可獲得千元購物金！邀請各界疊書好手至官方粉絲專頁報名參加！

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