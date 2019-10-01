國慶4天連假即將到來！來個北海岸一日遊，賞海景品蟹去吧！金山泡湯趣、吃萬里蟹、野柳駱駝峰賞奇岩！假日市集、龜吼海鮮一條街、漁夫市集以及富基魚市都是北海岸必去的超優景點，喜愛挖寶的民眾，可得好好規劃這1日行程，讓新北市政府推薦好去處！

北海岸介於台灣西部沙質海岸與東部礁石海岸間，海岸線崎嶇而獨具特色，又離台灣西北冷暖水交會及東北彭佳嶼海底地形而漁產豐富，尤其是東北季風開始南下，是萬里蟹品質最好時節，使北海岸秋季總是有前來品蟹的饕客。

一般民眾多半是經由國道1號轉台62快速道路抵達萬里與基隆交界（基金二路），一路朝西往萬里開進入龜吼漁村，印入眼簾的是龜吼漁港海鮮一條街，海鮮餐廳林立以及攤販集中的漁夫市集，好吃好買都在這裡。

過了漁夫市集，曾入選台灣最美海岸線之一「維納斯海岸線」，奇岩怪石在東北季風下，浪潮拍打更顯壯闊感，野柳駱駝岩、地質公園為欣賞大自然鬼斧神工的好去處，然後是秋季限定假日活蟹市集，就在野柳藍色公路候船亭下，由萬里蟹產銷班提供最實惠的活蟹，可代客蒸煮現吃。

出了野柳，往金山石門方向繼續走下去，十八王公、金山金包里老街、獅頭山公園都是好去處，別忘了也可以泡個湯，再繼續往石門富基走，富基魚市獨到的墨西哥帽建築，富貴角外海新鮮海產這都有賣，攤商規劃整齊設有公平秤，餐廳廚房皆以透明玻璃呈現，別怕海鮮被掉包，品質保證！

北海岸的景點實在太多，每個都是值得一遊的好去處，民眾不妨利用這一天假，去北海岸品蟹遊車河吧！北海岸離都會區約1小時車程，非常適合民眾1日遊程，今年萬里蟹與山富旅遊合作推出兩條路線「石門富基」與「萬里龜吼」1日遊旅遊商品，只要899元（司機導遊費另計）！秋高氣爽悠遊北海岸，嘗美味、看山海美景！樂活之旅就是那麼簡單與美好！

(中時電子報)