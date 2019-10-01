攸關東京奧運門票的世界棒球12強賽下月初在台灣開打，中華隊總教練洪一中今天公布28人名單，旅日「大王」王柏融、宋家豪領銜，加上棄打從投的歐力士奇兵張奕，共有7名旅外好手入列，意外的是讀賣巨人強打陽岱鋼竟沒上榜，中職則以桃猿8人最多。

28人名單中，旅日好手共有王柏融、宋家豪、張奕與左投陳冠宇，其中王柏融到日職首季表現不如預期，球季結束後準備處理左腳背挫傷，但仍被中華隊列入12強名單。

中華隊公布12強名單。（中職臉書粉專翻攝／李弘斌傳真）

中華隊28人名單如下：

投手：

陳鴻文（富邦）、李振昌（中信）、吳昇峰（業餘合庫）、陳禹勳（桃猿）、陳冠宇（日職羅德）、王躍霖（桃猿）、宋家豪（日職樂天）、胡智為（美職小熊）、江少慶 （美職印地安人）、張奕（日職歐力士）、黃子鵬（桃猿）、廖乙忠（中信）、林凱威（美職響尾蛇）

捕手：

林泓育（桃猿）、林祐樂（統一）、高宇杰（中信）

內野手：

王勝偉（中信）、郭嚴文（桃猿）、陳俊秀（桃猿）、王威晨（中信）、朱育賢（桃猿）、岳東華（中信）、林立（桃猿）

外野手：

胡金龍（富邦）、林哲瑄（富邦）、王柏融（日職火腿）、詹子賢（中信）、蘇智傑 （統一）

(中時電子報)