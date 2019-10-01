警方協助鳳頭蒼鷹送醫救治。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣警局大武分局多良派出所副所長陳建誠及警員姜林一源日前在整理辦公廳舍環境時，在多良綜合體技館後方草地，發現1隻受傷飛不起來的鳳頭蒼鷹躲在草叢中，拾獲後立即通報台東縣政府農業局派員處理，隨後交由大武鄉公所協助將老鷹送醫救治。

到場動保人員初步研判表示，這隻受傷的老鷹屬於2級保育類鳳頭蒼鷹，其外觀特徵具有小型冠羽及黑色喉央線，尾褐色並帶有暗色橫紋，尾下覆羽為白色，胸有縱斑，腹有橫斑。

動保人員表示，鳳頭蒼鷹廣泛分布於2000公尺以下的高山丘陵地區，而鳳頭蒼鷹雖然是保育類動物，但是平常並不難發現牠們，在學校、平地公園、果園或是人工樹林都能發現蹤跡，也由於鳳頭蒼鷹相當適應人類所影響的環境，而且也算是溫馴的鷹類，因此更被稱為與人類生活範圍距離最近的猛禽之一。

這隻鳳頭蒼鷹在「警鴿」叔叔的幫助下順利「入籠」送醫救治，在前幾年花蓮縣玉里分局也曾發現有鳳頭蒼鷹在警局樹上築巢，警方還在不打擾的情況下架設機器直播，讓民眾一飽眼福，警方可以說是鳳頭蒼鷹最佳的好朋友。

(中時 )