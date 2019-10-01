國民黨31位大老連署，在九月時曾登報，呼籲鴻海創辦人郭台銘團結。前民進黨立委沈富雄稍早在臉書指出，國民黨目前正像駛向冰山的鐵達尼，最後100天不是全然無救，但卻無人願意出手，「最令我震驚的是竟然是有人正在盤算沉船後個人的出處」。他提及31位大老的連署曾令郭不爽，沈先前認為郭反應過度，沒想到他錯了，「這31人中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置」。沈認為對他們來說，沉船不當一回事，個人名利才重要。

沈富雄稍早在臉書發表「政治是豺狼們的殺戮戰場」一文。他指出，今天在政壇上能夠翻雲覆雨的政客，必須有本事製造大聲量，能夠製造大聲量的大抵是大壞蛋，小壞蛋只能製造小聲量，不足成大事，而好人不屑也沒有能力製造大聲量。所以，政治是大壞蛋們專屬的國營事業。

他也提及，國民黨目前正像駛向冰山的鐵達尼，最後百天不是全然無救，但卻無人願意出手，最令他震驚的是「竟然是有人正在盤算沉船後個人的出處」。他提及，當時31位大老的連署曾令郭不爽，他認為郭反應過度，因為他把他們比喻成沉船前甲板上的弦樂團，必須拉弓到最後一刻，沒想到他錯了，「這31人中起碼有兩位正處心積慮地夢想兩個位置：黨主席與立法院長，而且不只於停在構想階段，甚至已經頻頻出手、吃相難看再加不堪，誰說覆巢之下無完卵，對他們來說，沉船不當一回事，個人名利才重要」。

沈富雄也認為，目前檯面上與2020大選有關而尚存活的人物中，沒有一個不是大壞蛋，最可惡的是，這些大壞蛋已經是經過精心彩繪的彩蛋，為了選票，滿口仁義道德，好話說盡，利益盤算做絶，仔細檢視，沒有一匹不是披著羊皮的豺狼。他感嘆表示，就短線而言，他為台灣感到悲哀，但就歷史長河而言，這些大壞蛋們的把戲何足掛齒，「我這個天生的大傻瓜也該放下了」。

(中時電子報)