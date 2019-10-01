今(1)日宜蘭南方澳的跨海大橋斷裂一事，除了驚動整個台灣外也引起國外媒體競相報導。其中包括《紐約時報》、《太陽報》、《美聯社》等知名新聞媒體，此外在推特上也相繼有許多人轉發，南方澳斷橋事件躍上國際版面。國外媒體除了關注隨著斷橋一起摔落的油罐車外，同時也持續追蹤著受困漁民的情況。目前距離此意外發生已經超過6個半小時，仍有漁民受困在內，搜救行動會如此困難除漁船門無法開啟之外在早先該船飄出陣陣瓦斯味，基於安全考量，搜救人員被迫先行撤離。不過目前搜救人員將甲板挖開，並順利救出1艘漁船的漁工。

今(1)日宜蘭南方澳的跨海大橋斷裂一事，除了驚動整個台灣外也引起國外媒體、推特等競相報導轉發。

至於具體的斷橋原因尚未釐清，各家媒體對於斷橋的原因也眾說紛紜，大部分的外媒雖沒有明說不過大部分還是傾向颱風過境後的影響。

(中時電子報)