劍湖山世界（5701）迎接國慶4天連假，身分證字號有「1」或「0」的號碼，就能以299元的優惠價入園，一票可暢玩摩天樂園及水樂園；12歲以下兒童除可享政府秋冬旅遊補助費入園，同行的阿公阿嬤也可獲門票299元優惠。劍湖山渡假大飯店也配合推出二人同行1010元，可享蔚藍西餐廳的優惠價。

今年國慶4天連續假期，從10月10日起至10月13日，也是今年最後一波連續假期。劍湖山世界旗下的主題樂園，特別推出身分證字號只要有「1」或「0」，就能以299元的優惠票價，祖孫、親子同遊主題樂園與水樂園的樂趣。

其中，驚險刺激的擎天飛梭、挑戰地心引的G5飛天潛艇、飽覽雲嘉彰投平原風光的幸福摩天輪，水樂園造浪池戲水、漂漂河悠游、驚險刺激的尖叫無底洞、大碗公等水上遊樂設施，都備受喜歡水上活動者喜愛。劍湖山世界主題樂園內的水樂園，將於國慶連續假期結束後暫時關閉，等候明年夏天再開啟迎接戲水人潮。

劍湖山世界表示，今年國慶連假擴大優惠活動，除了配合政府秋永旅遊補助的政策，12歲以下的兒童，只要帶著健保卡，由家長或老師陪同，就能免費暢遊主題樂園；同行的家長或老師，也可享499元入園的遊惠。若是身分證字號對中「1」「0」，更可享用每票299元的優惠。

(工商 )