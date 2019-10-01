食藥署今（1）日表示，近年興起微旅行，全台的特色老街是許多民眾愛去的地方，另外，文創園區一個接一個興起，特色餐廳也越來越多。為加強管理，今年首度舉辦全國性的老街及文創園區餐廳稽查，確保民眾吃得安心。

食藥署表示，各鄉鎮老街為民眾瞭解地方特色、人文景觀及品嘗古早味的熱門景點，近年竄起的文創園區，亦是融合文化與產業精隨的新興旅遊勝地，匯集豐富多樣的文創商店及別具特色的美食餐廳，考量其皆為人潮聚集之場所，景點內餐飲業作業環境衛生之維護及食品從業人員衛生習慣更形重要，因此納入稽查專案。

食藥署說，今年新增規劃「108年文創園區及特色老街餐飲業稽查專案」，將會同地方政府衛生局至各地具地方特色且受消費者喜愛的人氣文創園區及特色老街，執行衛生稽查，確保食品業者做好衛生安全管理。

食藥署透露，查核重點包含辦理食品業者登錄、產品責任險之投保及食品良好衛生規範準則之實施情形外，也將查核業者違規貯存或使用逾期食品以及菜單標示符合性等。食品業者應實施自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定。

(工商 )