展出各式旗魚鼻骨。（楊漢聲攝）

「可以幫我把這根標桿削輕一點嗎？」短短的1句話道盡台東成功鎮鏢旗魚文化的興衰，面臨後繼無人的困境，為了讓更多人了解旗魚文化，台東縣成功鎮愛鄉協會與台東生活美學館合作，舉辦「追風戰浪，鏢旗魚文化特展」讓更多人能了解這成功鎮獨有的鏢旗魚文化。

中秋節過後，緊接著東北季風陸續來報到，強勁信風與黑潮碰撞交互作用，海象雖是最為惡劣的季節，但卻是蓄銳待發海上獵人鏢魚手1年當中追風戰浪出海尋獲旗魚蹤影的最佳時機，但這獨特的海上獵人文化，卻面年紀老化無人接手的困境。

策展人鄭國正表示，從日據時代開始，新港也就是現在的成功漁港就是鏢旗魚重鎮，現在也僅存成功有此文化，但卻不敵時代浪潮，漸漸式微，每當東北季風來臨，「旗鼓鏢揚、鳴鐘奮進」時，討海兄弟展現出無畏險阻堅毅強韌的生命力，這就是成功小鎮最特殊的「鏢旗魚文化」。

鄭國正說，海上獵人鏢魚手的年紀逐漸老化，平均年齡高達50歲以上，子女大多也不願接手傳承，他曾聽到有鏢魚手拿著鏢桿要將鏢桿削輕點，因為年邁的身軀已經難以支撐，短短一句話道盡鏢旗魚文化所面臨的問題。

鄭國正強調，為了讓更多人了解鏢旗魚文化，這次特別與生活美學館合作，舉辦「追風戰浪，鏢旗魚文化特展」，除了以大圖解說成功小鎮的墾拓與發展，及如何成為東部的漁業重鎮外，也將展出成功故事館鎮館之寶「旗魚鼻骨」，1支是300公斤120公分「劍旗魚」的鼻骨，另1支是400公斤80公分「白肉旗魚」的鼻骨。

另外，鄭國政說，展場也設體驗區，包括「變裝秀一旗來玩」拍照特區、「鏢魚台」體驗追風戰浪鏢旗魚的驚心動魄，敲敲「旗魚鐘」讓您知道「同心合力、勇往邁進」追逐旗魚的無畏艱險精神，這珍貴無形的文化資產，希望能一代一代沿續傳承下去。

(中時 )