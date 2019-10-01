2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝）
2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝）
2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝）
2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝）
總教練洪一中 說明對球員取捨的原因。（鄭任南攝）
總教練洪一中 說明對球員取捨的原因。（鄭任南攝）

2019年世界12強中華隊名單公布記者會

(中時 )

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