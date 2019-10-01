2019年世界12強中華隊名單公布記者會 16:022019/10/01 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝） 2019年世界12強中華隊名單1日公布，包含日本火腿隊王柏融等多位旅外球員，由中華職棒會長吳志揚（左起）、總教練洪一中與體育署長高俊雄一同宣布，並預祝中華隊旗開得勝。（鄭任南攝） 總教練洪一中 說明對球員取捨的原因。（鄭任南攝） 2019年世界12強中華隊名單公布記者會 (中時 ) #名單 #記者會 #中華隊 #世界 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲盃女籃》中華痛宰印度開胡 今對澳洲搶4強 00:192019/09/27 體育 日職》王柏融隱瞞左腳挫傷 12強參賽打問號 09:452019/09/27 體育 《商情》買盤進場，激勵周四紐約期金反彈 10:002019/09/27 財經 女壘逆轉克大陸 東奧門票還有機會 17:302019/09/27 體育 亞洲盃女籃》中華遭澳洲痛宰 將跟紐西蘭爭第5 00:112019/09/28 體育 中華女壘落空 澳洲奪走奧運門票 13:552019/09/28 體育 亞洲盃女籃》次節崩盤 中華輸紐西蘭拿第6 20:032019/09/28 體育 獵捕袋鼠軍 中華男足明開訓 04:102019/09/29 運動天地 指前女友惡意控訴 班鐵翔夫妻開記者會澄清 16:522019/09/30 娛樂 12強賽》中華隊28人公布 外野竟沒陽岱鋼？ 15:452019/10/01 體育 體育熱門新聞 CBA》新賽季5大超級後衛 林書豪不如此人 - 體育 12強賽》中華隊28人公布 外野竟沒陽岱鋼？ - 體育 MLB》雙城放話屠龍 洋基澆冷水 - 體育 東奧》美國男籃集訓名單 巨星雲集 - 體育 桌球神童林昀儒明年1月拚東奧門票 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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