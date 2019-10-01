福建更生保護會成立30周年慶，今（1）日在金門航空站公共藝廊舉辦「更生及矯正藝文成果展」，展出穿越高牆的60餘件精彩作品，讓人在欣賞細筆描繪和渾厚色彩之間，看到來自不同空間場域的生命溫度與希望光輝。
這項由福建更生保護會與法務部矯正署共同舉辦的活動，展出來自全台15個監所機關提供的收容人工藝作品，包括書畫、漆器、陶藝、雕刻等60餘件，展期至11月30日止。法務部政務次長陳明堂、保護司長黃司玉垣和矯正署長黃俊棠等人應邀跨海參加。
主持人福建更生保護會董事長、福建金門高分檢檢察長林邦樑表示，參展的每一件作品都是收容人專注與淬煉，述說著生命的堅強與璀璨之作，背後也都有它們獨一無二的故事與內涵，期待藉由航空站龐大的進出人流，將高牆內精緻與深富意義的藝文作品，呈現在社會大眾面前，也透過和諧、柔性的方式，讓社會大眾了解更生保護的意義，進而接納更生人和參與更生保護工作。
(中時 )
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