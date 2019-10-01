秋行軍蟲很會吃，蟲大便很多，且大多吃玉米心。。（雲林縣動植物防疫所提供）

秋行軍蟲羽化的飛蛾。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣府26日宣布第二預備金補助農民購買防治秋行軍蟲用藥，27日遭農委會指責不應脫離中央政府指令。雲林縣府澄清，第二預備金100萬元是用於「禾本科綜合型害蟲防治」，農民初發現秋行軍蟲仍要通報、鑑定。

雲林縣動植物防疫所指出，本縣秋行軍蟲防疫工作仍是第二階段，亦即農民通報、防疫所鑑定確診、隔日噴藥，並未逕行進入第三階段一般防治。

科長許家嘉表示，中央補助已確診的受害田第一次噴藥人工費用以及四次藥劑，但秋行軍蟲很會飛，八月間颱風使另一波蟲又抵達，農民以為噴藥無效，縣府為彌補類似空窗期，縣長決定動用第二預備金補助農民購藥防治到底。

許家嘉表示，第二預備金補助的是「禾本科綜合型害蟲防治」，包括食用玉米、硬質玉米、青割玉米、高粱等作物，任何害蟲都能申請補助防治，秋行軍蟲是其中之一，每公頃補助上限是2000元防治藥劑，農民逕行至農會申請，補助的是藥劑，不是現金。

兩周前雲林縣通報遭秋行軍蟲肆虐的面積是96公頃，到9月30日已暴增至169公頃！許家嘉表示，農民的防治意識高，通報率也較其他縣市高，但飼料用的硬質玉米、青割玉米採粗放栽種，恐成為秋行軍蟲溫床。

許家嘉強調，不論種哪一種玉米只要疑似有秋行軍蟲，農民都要通報鑑定，縣府採購的防治藥劑都有定時供應公所，只要一確認隔天就噴藥。

她表示，最近秋行軍蟲防治的訊息紛亂，縣府並未逕行進入第三階段防治，中央質疑雲林縣府脫隊，反使農民不敢噴藥，對防治秋行軍蟲恐又是一個空窗期。

(中時 )