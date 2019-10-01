108年重陽節將近，頭份市公所為表達對老人的敬意，特別準備紀念品給年滿80歲以上的市民，總共有多達3776人，而頭份市百歲以上的人瑞有多達24人，市公所另準備360度立體擺頭循環扇贈送，另外，今年逢滿80、90以及100歲的長輩共有636人，市公所另準備紀念狀來給長輩做紀念。

根據頭份市公所統計，今年全市設籍年滿80歲以上的市民，共有3776人，顯示頭份市長壽長者非常多，頭份市公所為表對長者敬意，所以特別準備小禮品贈送給長輩，並祝長輩身體康健。

頭份市公所表示，80至99歲者有3752人，致贈一壺四杯壺杯組，100歲以上24人，致贈360度立體擺頭循環扇。另今年正逢80歲、90歲及100歲者有636人，則致贈紀念狀。致贈工作從9月20日起分由各里長或里幹事陸續發送。

為表達對長輩的關懷，頭份市長羅雪珠於10月1日偕同市民代表們親自前往百歲人瑞府上致贈重陽節慰問金、紀念品及紀念狀，全市24位百歲人瑞，其中19人因故不便探望，由里長或里幹事代為發送外，其餘成功里譚傳福、流東里李邱九妹、興隆里羅徐一妹、頭份里曾羅壹妹、黃城蘭等人，由市長、里長及代表們親往關懷致贈。

(中時 )