數位轉型浪潮已席捲各產業，台灣師範大學與視訊解決方案領導品牌ViewSonic今(1)日宣布合作，於台師大教育學院建置並啟用「ViewSonic創新教室」，未來老師上課不只可在數位教材註記、隨時擷取網路資訊，或連結到雲端服務，即時引用參考資料，也將開辦相關培訓課程，加強培育數位師資。

台灣數位教育環境目前仍偏重硬體設備使用，數位師資也有待提升，即便有新的設備，卻因缺乏教育訓練和友善的使用環境，降低教學者使用的意願，而數位教材不足更讓數位教育擴散性有所侷限。台師大與ViewSonic合作，全方位EdTech不僅「環境建置」，更結合「師資培訓」和「課程設計」，打造一個EdTech生態圈。

台師大表示，而在教學環境建置上，兩間落成於教育學院的「ViewSonic創新教室」，以作為老師與學生之間最重要的溝通平台互動式電子白板ViewSonic ViewBoard為中心，結合myViewBoard平台上的軟體功能，協助老師更容易準備課程，並可隨時在網路擷取資訊。而在分組討論時，可輕易整合不同組別的討論結果，課程內容亦能立即分享其他師生。

台師大也提到，為了培訓更多數位師資，ViewSonic與校方合作，也針對就讀台師大在職專班的老師，於學期中安排培訓課程。另外，更規畫教師研習營與增能課程，以擴散至其他學校和縣市，讓全國中小學老師都可以參與。

在數位課程上，則率先啟動了「城鄉雲端協同教學」示範計劃，由學生逾千人的桃園大業國小及學生僅60人的雲林水碓國小共同投入，以空污議題進行課程設計。兩校教室均導入互動式電子白板ViewBoard與myViewBoard軟體，讓兩校老師可以共同規劃和準備內容，上課時能整合遠距互動，兩校學生互相交流。

為了增加課程活潑與互動性，雙方學生使用空氣盒子紀錄空氣品質，再將結果回饋到課程上。透過此實驗性課程設計，不僅引發學生對於環境議題的好奇關注，亦展現EdTech潛力無窮，能增進跨班級、跨學校的師生交流，讓城鄉資源共享，無形中縮短城鄉教學差距。

台師大校長吳正己說，此次與ViewSonic合作，結合雙方各自在教育和科技的專業，將科技落實在教育現場，並能持續性地推廣，為業界帶來示範性作用。ViewSonic董事長暨執行長朱家良則盼，運用ViewSonic參與全球教育數位轉型的經驗，為台灣教育環境盡一份心力。

(旺報 )