宜蘭縣南方澳跨港大橋今天傳出突然斷裂的意外，台南市長黃偉哲對於南方澳跨港大橋斷裂一事表達關心，希望搜救工作一切順利傷亡降至最低，另外，他也針對台南市橋梁安全檢查，要求工務局用高標準檢視轄內老舊橋梁，並儘速辦理維護或編列預算辦理改善，維護民眾安全。

台南市政府工務局表示，目前由工務局檢測全市不分道路屬性的橋梁共約1641座(含人行路橋、車行地下道)，其中，年限20年以上有671座，並依照交通部運研所橋梁檢測相關規定，委由專業顧問公司辦理，後續並依檢測結果辦理維護。

工務局表示，台南市市訂有「台南市政府工務局橋梁維護管理作業要點」，每2年1次進行所有橋梁定期檢測，次年再針對特殊橋梁進行定期檢測，並於重大事故或颱風、地震發生後進行特別檢測，每年並編列預算針對檢測結果維修受損橋梁或分年期改善外，並進行預防性補強，工務局平時即注重落實基本橋檢工作，防患於未然。

(中時 )