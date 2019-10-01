近年業者發現無窮懶人商機，搶分餐飲市場大餅，使現在傳統店面被迫轉型，加入外送系統。若沒有提供外送服務，將可能流失大量市場；同時，大型連鎖企業更易霸凌傳統小型店面，沒有知名度、外送服務的店即將面臨倒閉的命運。網友對此不禁感嘆發文，揚言「外送平台似乎成為了店面的最後一根稻草」。真的如此嗎？網友們坦承，外送行業絕對有瓜分走店面的市場，不過還是有特殊性是無法取代的。

近日PTT看板home-sale上有網友感嘆發文，以「店面最後一根稻草──外送平台」為題，表示根據他的觀察，現在身邊周遭的朋友已漸漸減少在外用餐習慣，除了特定的聚餐外，都會選擇叫外送來圖個方便。因此特別有感外送經濟對於現代人用餐習慣的轉變，他認為，「大店面、大面積」的店面，是否已經非選擇的絕大優勢了？尤其網購、電商、外送這三個勢力興起，是否也已經取代店面存在的必要？

網友觀察，現在身邊周遭的朋友已漸漸減少在外用餐習慣，除了特定的聚餐外，都會選擇叫外送來圖個方便。（圖摘自UBER官網）

看到東區店面租不出去的窘況、以及許多空店寧願改建成夾娃娃機店，似乎非常符合原PO敘述的現況，不過網友還是不太贊同，表示外送行業是「削弱了店面的價值，而非店面已經沒有存在的價值」。

網友點出，現在大店面就是改賣裝潢、主打各店特色，創造不同風格，還是很多人願意去消費，實為「店面特色化」。也有網友表示現在的店面呈現「M型化：高級餐廳吃裝潢吃服務氣氛，低價位沒有送的價值」。另外，網友也點出很大原因，「店面的牛排會跟外送牛排一樣好吃嗎？」認為店面還是具備優勢，外送餐提供的便利性與內用的即時美味感受並不同。

不止外送餐飲業，物流業的24小時內高效快速配送，讓消費者也能感受到相去不遠的購物體驗。（摘自PCHOME官網）

不過還是有人感慨，認為店面的集客效果已不復以往，已有實體店慢慢被淘汰。不止外送餐飲業，物流業的24小時內高效快速配送，讓消費者也能感受到相去不遠的購物體驗，而退換貨明確的規範相對更有保障。令網友大嘆「以前談店面價值都會說這是廣告效益，現在店面真的只剩廣告效益了，幫QQ」。

不過正因為外送服務的精緻化，點出了傳統店面服務尚不足之處，為此可以讓雙方參考借鏡，進行服務改良，或許能夠創造雙贏的新局面，我們拭目以待。

有網友感嘆發文，以「店面最後一根稻草──外送平台」為題，認為，「大店面、大面積」的店面，是否已經非選擇的絕大優勢了？（摘自PTT）

(中時電子報)