新北市八里區大崁里利用可食地景產出作物舉辦共餐活動。（新北市景觀處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市八里區大崁里長林秀貞與里民一同施作可食地景。（新北市景觀處提供／譚宇哲新北傳真）

聯合國將每年10月1日定為「國際老人日」，迎戰高齡化社會，新北市2014年起在社區推動可食地景，讓公共活動中心或鄰里開放區成為長輩們的開心農場，藉由體驗種植樂趣、增進都市綠美化，也為社區老人共餐加菜、捐贈公益，更成為長輩們增進人際關係、寄託心靈的地方。

新北市景觀處表示，打造可食地景是地方活動中心多元利用的一種方式，讓長輩們透過親自動手種菜，提升戶外的活動力，也喚起過去田野農耕回憶，透過接觸花草園藝，除有助於活絡身心，更可延緩老化及失智。

像是新北市雙溪區牡丹里里辦公處利用中正活動中心頂樓營造可食地景，在長輩細心照顧下，頂樓綠意盎然，里長連隆盛表示，可食地景不僅能穩定提供共餐的加菜來源，里民們更在種植的過程中找到許多樂趣。

新北市八里區大崁里辦公處將土地畫分出一塊一塊區域，除了蔬菜、果樹的栽種，更有生態水池及休憩區等，營造出種類豐富的開心農場；里長林秀貞表示，開墾的過程中，除了使里民們變得更加親近，更讓老人共餐的菜能完全自給自足，一舉數得。

景觀處表示，歡迎有興趣加入打造可食地景的朋友洽詢顧問團諮詢專線0968662063，並加入「新北可食地景～Fun食樂活團」臉書社團，掌握更多可食地景的資訊。

(中時 )