南方澳大橋塌陷入海，蔡英文總統第一時間回應媒體說，橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。這項烏龍訊息是誰傳的，內政部長徐國勇說，所有的訊息都是依救難現場的狀況回報，事後才發現是大橋先崩塌，蔡總統的訊息是他報告的。

南方澳大橋事故，傳出蔡總統第一時間口誤，把事故原因說成油罐車失火造成橋面斷裂。徐國勇解釋，因為所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息；因此，在第一時間，他先向總統報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂，但後來看完完整影片後，才釐清並非如此。是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。

徐國勇也說，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為，後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。

徐國勇表示，救難現場即時訊息回報是持續更新的，我也持續在每個時點向總統及院長報告最新進度，以讓總統、院長能密切掌握災情。因此，媒體第一時間訪問總統，總統所回應的訊息，都是他依據現場回報所提供的，接著，依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。

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(中時 )