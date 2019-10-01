外籍移工趕赴打撈現場，關心同鄉友人下落。(許家寧攝)

葬儀社人員在現場待命。(許家寧攝)

南方澳跨港大橋倒塌，重壓停泊下方的新台勝266號漁船，船上疑有5名外籍漁工受困，經7小時的搜救，下午四點前海軍出動拖船將漁船拉出，將進一步破壞甲板下水尋找失聯者，印尼籍漁工友人趕赴現場關心，祈禱奇跡發生，現場國軍與警消已做好最壞的打算，聯絡葬儀社人員在場待命。

(中時 )