南方澳漁船受困7小時拖出 漁工友人盼奇跡 16:092019/10/01 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新台勝266號受困7小時，已經在4時前拖出將展開搜救。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外籍移工趕赴打撈現場，關心同鄉友人下落。(許家寧攝) 葬儀社人員在現場待命。(許家寧攝) 南方澳跨港大橋倒塌，重壓停泊下方的新台勝266號漁船，船上疑有5名外籍漁工受困，經7小時的搜救，下午四點前海軍出動拖船將漁船拉出，將進一步破壞甲板下水尋找失聯者，印尼籍漁工友人趕赴現場關心，祈禱奇跡發生，現場國軍與警消已做好最壞的打算，聯絡葬儀社人員在場待命。 (中時 ) #漁船 #漁工 #友人 #現場 #南方澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 畫面曝光！南方澳大橋坍塌瞬間 油罐車180度倒轉摔落！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 風格 印尼友人醫院探視： 還有3友人受困 15:372019/10/01 社會 南方澳多方兵力抵達 國軍進駐救援 16:022019/10/01 社會 南方澳大橋塌 林佳龍：將主導全國橋樑檢測 16:042019/10/01 生活 南方澳大橋斷 台南市長黃偉哲：高標準檢視南市老舊橋梁 16:012019/10/01 社會 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》南方澳橋有安全疑慮 驚爆港務公司「知情不理」 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 油罐車駕駛傷重 護理師女兒急探父 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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