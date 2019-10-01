張文賓捧著剛出爐的泡芙。（林瑞益攝）

位於高雄市左營區蓮池潭旁有一家米格泡芙，老闆張文賓在十餘年前到日本東京向烘焙業者取經，把日式泡芙帶回台灣，讓台灣民眾在左營就可以吃到日式泡芙。該店泡芙甜而不膩，許多民眾一吃成主顧。

米格泡芙是信賓專業烘焙旗下的泡芙專賣店，其泡芙的口味相當獨特，不同於百貨公司或知名店家賣的昂貴泡芙，該店泡芙物美價廉，1個只要20元。信賓專業烘焙於1970年起營業，張文賓是第二代。

張文賓說，泡芙好吃的祕訣在於奶油與外皮，奶油是用動物鮮奶油、鮮奶與卡士達醬混合而成；外皮酥脆，內外搭配，令人一吃就上癮。他當年因為想做出不一樣的甜點，所以到日本東京取經。

該店的泡芙從10元起開始賣，由於原物料上漲與物價的關係，每隔一段時間調漲兩元。至今，1個泡芙只賣20元。張文賓表示，採取薄利多銷的策略，希望大家吃好多來捧場，並介紹給友人品嘗。

米格泡芙經營至今，擁有許多老主顧，許多民眾從高雄各地或台南市開車到左營購買，帶回家與家人分享；該店1天平均可賣出700顆以上。張文賓透露，他不只顧店，還兼做司機送貨，因為想要吸取顧客的意見，作為改進的參考。

▲店名：米格泡芙

▲地址：高雄市左營區勝利路124號

▲電話：（07）581-7091

▲營業時間：上午7點半到晚間11點（全年無休）

▲售價：泡芙1個20元

(旺報 )