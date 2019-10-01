據了解，宜蘭南方澳跨港大橋承造商，蓋完橋後就下落不明，且欠有銀行很多債，現址為1家清潔公司。（張穎齊攝）

斷橋的宜蘭南方澳跨港大橋，是以耐候性高強度低合金鋼的鋼材打造，在1996年1月27日開工，耗時2年在1998年6月20日完工，工程造價2億5000萬元。據了解，南方澳大橋承建單位「立永營造股份有限公司」自1985年設立，蓋完大橋不久就廢止，現址變成清潔公司，而立永營造的林姓負責人早已落跑，且欠債在身，下落不明。

根據網路資料顯示，位在宜蘭市的「立永營造股份有限公司」，自1985年11月7日由經濟部商業司核准設立，資本額為1億3000萬元，最後核准變更日期為2002年7月1日，負責人為林姓男子。

不過，當地鄰居指出，林男經營的立永營造，在跨港大橋蓋完沒多久後，距今20年前，公司就廢止了、人也落跑，找都找不到人。

如今立永營造的現址，已變成1間清潔公司，清潔公司的張姓老闆稱，他7、8年前來這裡向房東租屋時，此地就已經不是營造公司，房東也不是林男，有聽說林男就搬走、跑掉了，自己剛經營清潔公司之初，常常收到銀行向林男催繳貸款的信，而且很多張，但他都已「查無此人」退回，也不知道林男跑去哪。

(中時 )