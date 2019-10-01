清潔隊員們逐一開心領取。(吳亮賢攝)

全體隊員們身穿新式雨衣與侯友宜一同合影。(吳亮賢攝)

新北市清潔隊即日起全面換發新衣，耗資約3600萬元，率全國之先，發放給全市5200多位清潔隊員每人一套近7千元的「GORE-TEX材質透氣防水衣」，主打防水、透氣又防風雨，還有全新的安全反光標誌，新北市長侯友宜今(1日)下午前往泰山區清潔隊發放時表示，換發新雨衣是「早應該做的事」，要讓隊員們穿起來舒服又安全。

侯友宜致詞時指出，清潔隊員們是守護市民衛生環境的第一線，需要我們共同尊敬、疼惜，「擁有安全透氣的衣服，本來就是首長應盡的責任，雖然新北市是全國第一發放，但還是太慢了，應該要早點做。」

侯友宜表示，新型雨衣安全反光辨識標誌設計得非常新穎、明亮，防水、透氣的材質，穿起來舒服又安全，「絕對不會像以前的舊雨衣，有外面下大雨、裡面下小雨的情形，要給清潔隊合理、基本的雨衣配備。」

對於環保署也將跟進發放全國清潔隊員一套防水雨衣，會不會有浪費公帑的疑慮？侯友宜則表示，關心清潔隊是大家應該要做的，發兩套可以讓新北市的清潔隊夥伴們更替使用，「一套不夠，有第二套來給我們支援，我們都是滿心的、開心的接受。」

另外因昨日米塔颱風來襲，導致原定市政報告需延期，對此侯友宜表示，謝謝議會能夠體諒，市長一定要親自跟議員做施政報告，將聽從議會的時間安排，全力來跟議會說明市政工作的推動項目。

(中時 )