有機農產品標章。（農委會提供／廖德修傳真）

農委會農糧署表示，媒體稱大陸假有機農產品充斥台灣網路，《有機農業促進法》只是紙老虎未曾開罰，並非事實。農委會與地方政府每年檢查件數都逾5千件，無論實體或虛擬通路，只要違法皆依法查處，並要求業者限期下架回收，以保障消費者權益。倘業者涉及刑事犯罪，亦會移送檢調單位持續偵辦。

農糧署說，依據《有機農業促進法》第31條第1項第3款規定，農產品未經驗證合格，或未經進口審查合格，以有機名義或其他足使他人誤認之方法，而販賣、標示、展示或廣告者，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

對於假冒有機名義販賣的產品，主管機關皆依法查處，每年由各直轄市、縣市政府於市面（包含實體、虛擬）通路，進行產品檢驗2200件及標示檢查3300件。民國107年至目前為止，針對假有機農產品已依法裁處計57件（其中13件屬於網路販售），並要求業者1日內下架、10日內回收，倘仍違法於市面販售，依法加重並連續處罰，最高處60萬元罰鍰直至改善為止。

農糧署指出，網路上販售假有機農產品，除涉及違反《有機農業促進法》相關規定，對於其宣稱內容，如有涉及偽變造文書、詐欺等刑事犯罪之情事，也會移送檢調單位偵辦，至於媒體所提的假有機農產品網頁皆已下架。

農糧署強調，網路販賣日漸興盛，為避免消費者誤信網路謠言，已拍攝一系列宣導影片，於相關社群網站供大眾分享點閱。農委會為打擊一頁式廣告假網購真盜圖，亦成立相關運作機制，無論假冒有機、CAS、產銷履歷、商標或智慧財產權等，民眾皆可通報「農業諮詢服務專線」。

其中倘屬檢舉有機農產品，經查證屬實並經處分或裁處罰鍰確定者，檢舉人還可獲得獎勵，該署呼籲民眾一起參與監督，健全我國有機產業發展。

(中時 )