許多女性朋友常把衛生棉條拿來當護墊使用，保持乾爽，然而食藥署今（1）日特別提醒，若屬於「非月經期間」、「陰道感染或發炎」兩種情況之一，就不建議繼續使用衛生棉條，否則恐導致細菌感染！

食藥署說，衛生棉條是醫療器材的一種，也稱為棉條，主要是使用棉、人造纖維或這兩種材質混合而製成，可以置入陰道中吸收經血，作為女性月經來潮時所使用的衛生用品。

食藥署說明，女性陰道壁有液體滋潤作為保護，若在「非月經期間」將衛生棉條置入當作護墊使用，衛生棉條將吸收水分，導致陰道壁變得乾燥，「增加陰道壁摩擦、破皮的風險」，嚴重時可能會導致傷口細菌感染，因此衛生棉條的使用時間應為月經期間。

另一種情況則是，陰道感染或發炎，食藥署提醒，此時也不建議繼續使用衛生棉條，以免感染。使用衛生棉條期間，如果出現高燒攝氏38.9度以上、併發嘔吐和腹瀉、身體紅疹、血壓降低等，應立即取出衛生棉條，儘速就醫。

食藥署也提到，衛生棉條常見的錯誤使用習慣，像是：更換前「未徹底清潔雙手」、衛生棉條「超過8小時」未更換、使用衛生棉條「游泳或泡湯後」未立即更換、使用「吸力過強」的衛生棉條導致陰道周邊組織破皮損傷、或將衛生棉條放置於「浴室等潮濕處」導致發霉。

(工商 )