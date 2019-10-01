大陸女星蔣勤勤（水靈）自2018年7月產下第二胎後鮮少在公開產合露面，都由老公陳建斌主外，近日她復出拍戲，開機記者會她被捕獲44歲的她充滿少女感，不管是穿著、氣質還是膚質，完全看不出來已經44歲還是兩個孩子的媽媽，少女感十足。

蔣勤勤。（圖／翻攝自微博）

蔣勤勤在開機記者會上被捕獲身穿黑色休閒運動服，扎著馬尾裸妝入鏡，絲毫不像兩個孩子的媽媽，皮膚也相當透亮，身材纖細。

蔣勤勤與陳建斌全家福。（圖／翻攝自微博）

蔣勤勤剛生完第二胎時，陳建斌曾上傳一張全家福的照片，照片中蔣勤勤抱著剛出生的小兒子，大兒子則靠著媽媽旁邊，全家和樂融融。

(中時電子報)