44歲「水靈」生完第二胎復出 少女感爆表開工拍戲 16:192019/10/01 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸女星蔣勤勤生完第二胎後復出拍片，少女感十足引發討論。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸女星蔣勤勤（水靈）自2018年7月產下第二胎後鮮少在公開產合露面，都由老公陳建斌主外，近日她復出拍戲，開機記者會她被捕獲44歲的她充滿少女感，不管是穿著、氣質還是膚質，完全看不出來已經44歲還是兩個孩子的媽媽，少女感十足。 蔣勤勤。（圖／翻攝自微博） 蔣勤勤在開機記者會上被捕獲身穿黑色休閒運動服，扎著馬尾裸妝入鏡，絲毫不像兩個孩子的媽媽，皮膚也相當透亮，身材纖細。 蔣勤勤與陳建斌全家福。（圖／翻攝自微博） 蔣勤勤剛生完第二胎時，陳建斌曾上傳一張全家福的照片，照片中蔣勤勤抱著剛出生的小兒子，大兒子則靠著媽媽旁邊，全家和樂融融。 (中時電子報) #水靈 #蔣勤勤 #陳建斌 #少女感 #復出 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳外拍勝地變災區 王心凌楊采妮都曾到此拍過片！ 14:222019/10/01 娛樂 難接受恰恰引退 吳慷仁爆哭PO文求「這件事」 15:382019/10/01 娛樂 羅霈穎辣露東西半球 59歲徵玩伴「限社會新鮮人」 15:362019/10/01 娛樂 艾成放閃「不用故作堅強」王瞳吐肉麻暱稱 12:122019/10/01 娛樂 「木蘭」劉亦菲男裝混軍隊新照曝光 粉絲傻眼：不是女的 13:172019/10/01 娛樂 上身穿什麼？網猜「沒穿」釣出蔡依林回2字 15:042019/10/01 娛樂 蕾絲洋裝根本透視！燈光一照...楊冪美腿全都露 09:182019/10/01 娛樂 秦嵐露雪白雙峰同框小16歲女星 真實狀態曝光網看傻 10:032019/10/01 娛樂 賣假包判2年6個月不能緩刑 丁小芹這樣反應… 11:192019/10/01 娛樂 童顏美女張娜拉閃電嫁了？曬白紗照驚吐「結婚那天」 11:572019/10/01 娛樂 娛樂熱門新聞 眼見前夫對女兒做「這件事」 名嘴不忍了直接離婚 - 娛樂 艾成放閃「不用故作堅強」王瞳吐肉麻暱稱 - 娛樂 上身穿什麼？網猜「沒穿」釣出蔡依林回2字 - 娛樂 女神遇見一代西施 林青霞與江青出遊 - 娛樂新聞 - 中國時報 羅霈穎辣露東西半球 59歲徵玩伴「限社會新鮮人」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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